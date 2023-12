Legge Bilancio: Paita (Iv), tagliano i già esigui fondi per gli emendamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo non solo impedisce ai proprio parlamentari di presentare emendamenti alla legge di Bilancio, ma taglia anche il fondo destinato alle modifiche. In questo modo anche le opposizioni hanno pochissime possibilità di incidere, ed il Parlamento viene ancora più svuotato delle sue prerogative. Assolutamente inaccettabile ridurre di 50 milioni di euro le risorse a disposizione". Lo dice la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva e componente della commissione Bilancio del Senato. "Quel che è peggio - aggiunge la parlamentare - tutto questo pasticcio non ha accelerato i tempi della legge di Bilancio, ma anzi li ha rallentati, tanto che il testo arriverà in aula solo il 18 dicembre e rischiamo l'esercizio provvisorio. Ben venga l'aumento degli stanziamenti sulla sicurezza, ma si sarebbe potuta trovare una copertura diversa". (Rin)