Medio Oriente: artiglieria Israele opera dentro Gaza per la prima volta da inizio operazione terra - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'artiglieria israeliana sta operando all'interno della Striscia di Gaza, per la prima volta da quando Israele ha lanciato l'operazione di terra nell'exclave palestinese. Lo hanno reso noto oggi le Forze di difesa israeliane su X (ex Twitter). Dall'inizio della guerra, il 7 ottobre scorso, l'artiglieria ha sparato oltre 10 mila proiettili dalla zona di confine per assistere le forze di terra che operano a Gaza. Nei giorni scorsi, il 411esimo battaglione del 282esimo Reggimento di artiglieria ha attraversato il confine con i semoventi M109, dirigendosi verso il quartiere Shejaiya di Gaza City. L'artiglieria ha bombardato più di 20 edifici a Shejaiya, tra cui depositi di armi, case con trappole esplosive e altre infrastrutture attribuite ad Hamas, oltre a distribuire razzi e fumogeni alle forze di terra, hanno aggiunto le Idf. (Res)