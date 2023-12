Roma: Fd'I Municipio XIII, raccolte oltre 2000 firme contro il degrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri è stata una giornata trascorsa "nelle piazze della città per chiedere ai cittadini di sostenere le nostre proposte politiche per combattere l'incuria che affligge Roma in modo inesorabile. Già dalle prime ore del mattino abbiamo registrato una grande partecipazione e alla fine abbiamo raccolto oltre 2000 firme contro il degrado al quale ci ha condannato l'amministrazione comunale". È quanto dichiarano in una nota il consigliere municipale di Fratelli d'Italia, Marco Giovagnorio e la coordinatrice di Fd'I in Municipio XIII, Eleonora Nalli. "Ad un anno dal Giubileo riteniamo non più rimandabile un cambio di passo per la capitale d'Italia ed è bene che Gualtieri prenda atto del fallimento dei suoi primi due anni di mandato ed inizi, finalmente, a fare il Sindaco", conclude la nota. (Com)