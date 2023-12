Argentina: capi di Stato e di governo a Buenos Aires per insediamento Milei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Capi di stato e di governo, ministri e alti funzionari continuano ad arrivare a Buenos Aires, per assistere alla cerimonia di insediamento di Javier Milei come nuovo presidente dell'Argentina. E numerosi sono gli incontri che il leader de La libertà avanza (Lla) ha già sostenuto nelle ultime ore. Nella capitale argentina si trova il re di Spagna, Filippo VI, accompagnato tra gli altri dal segretario di Stato per l'America latina e Caraibi, Juan Fernando Trigo, dato che il ministro degli Esteri, José Manuel Albares è atteso lunedì a Bruxelles per il vertice con gli omologhi europei, l'ultimo sotto la presidenza di turno spagnola. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha inviato il vice segretario di Stato con delega agli affari continentali, Juan Sebastian Gonzalez, e la segretario di Stato all'Energia, Jennifer Granholm, materia strategica nelle relazioni future con la Casa Bianca. Milei ha peraltro già stretto la mano al primo ministro ungherese, Viktor Orban, e al presidente del Paraguay, Santiago Pena. Tra gli ultimi a confermare la sua presenza, anche il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelenski, fresco reduce da una missione a Capo Verde. (segue) (Abu)