Argentina: capi di Stato e di governo a Buenos Aires per insediamento Milei (2)

21 luglio 2021

- L'Italia è rappresentata dalla ministro dell'Università e ricerca scientifica, Anna Maria Bernini. In un'intervista concessa a "Infobae", , Bernini ha tra le altre cose certificato la "grande prova di democrazia" data dagli argentini alle urne, ed espresso la convinzione che "ci sono le condizioni" per rafforzare anche a livello commerciale la "già stretta relazione bilaterale". Tra gli ospiti europei si conta anche il presidente dell'Armenia, Vahagn Khachaturyan, e il ministro della Trasformazione e funzione pubblica della Francia, Stanislas Guerini. Il Brasile - il più importante tra i "vicini" dell'Argentina - è rappresentato dal ministro degli Esteri, Mauro Vieira e non dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva, vista la poca sintonia sin qui osservata con Milei. Nella capitale argentina si trova peraltro l'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, da tempo sostenitore del nuovo inquilino della Casa Rosada. (segue) (Abu)