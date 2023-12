Argentina: capi di Stato e di governo a Buenos Aires per insediamento Milei (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Significativa anche la presenza di Gustavo Villatoro, ministro della Sicurezza del governo del Salvador. Si tratta infatti del funzionario cui spetta l'attuazione del deciso quanto discusso piano messo in campo dal presidente, Nayib Bukele, per fare fronte alle numerose e violente bande criminali. Una strategia portata avanti sotto uno stato di emergenza varato oltre un anno e mezzo fa, tradotta in un numero di arresti record, con limitazioni ad alcuni diritti processuali e di base, motivo di critiche di diverse organizzazioni non governative, ma anche di grande apprezzamento della popolazione che ha visto ridurre clamorosamente i tassi di criminalità. Un'agenda che, vista la promessa di fermezza predicata da Milei in campagna elettorale, potrebbe risultare motivo di interesse anche in Argentina, Paese in cui la crisi di sicurezza è tema sempre più dibattuto. (Abu)