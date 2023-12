Medio Oriente: premier Autorità nazionale palestinese, non abbiamo "mai lasciato Gaza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità nazionale palestinese (Anp) "non ha mai lasciato" la Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato oggi all'emittente panaraba satellitare di proprietà qatariota "Al Jazeera" il premier dell'Anp, Mohammad Shtayyeh, a margine del Forum di Doha, in corso nella capitale del Qatar fino a domani, 11 dicembre. "Non siamo la Croce rossa. Questa è la nostra gente, questa è la nostra terra", ha detto Shtayyeh, aggiungendo: "Negli ultimi 17 anni, e anche prima per 30 anni, l'Anp ha fornito ogni singola assistenza a Gaza. Siamo noi che ci siamo occupati di acqua, elettricità, fognature, istruzione e sanità". In precedenza gli Stati Uniti avevano suggerito che, in uno scenario in cui Israele riuscisse ad eliminare il movimento islamista palestinese Hamas, l'Anp dovrebbe prendere il controllo della Striscia. "Vogliamo una situazione in cui i palestinesi siano uniti. Hamas è parte integrante del mosaico politico palestinese", ha sottolineato il primo ministro, aggiungendo: "Penso che sia giunto il momento che Hamas chiami il presidente palestinese (Mahmoud Abbas) e gli dica che (...) è lui l'unica autorità legittima del popolo palestinese". (Res)