Salario minimo: Gasparri (FI), noi per salario ricco, Cgil responsabile di contratti sotto soglia

Maurizio Gasparri
Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Il segretario della Cisl, Sbarra, che non è un nemico dei lavoratori, ritiene che la definizione del salario minimo con certe modalità potrebbe danneggiare il valore medio delle retribuzioni e propone il modello della contrattazione. Qui non ci sono i buoni che vogliono aumentare il salario e i cattivi che vogliono diminuirlo, non è una guerra tra 'arricchitori' e 'impoveritori', ci sono diversi modi di concepire la dinamica retributiva. Noi siamo per il salario ricco". Lo ha detto il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia a palazzo Madama, ospite ad "Agenda", su Skytg24. "La legge di Stabilità, che sta per essere approvata, prevede circa 7,5 miliardi di stanziamenti per i nuovi contratti del pubblico impiego, cosa che noi riteniamo importante, mentre la sinistra si è addirittura schierata contro gli stanziamenti aggiuntivi alle Forze di Polizia, di cui io sono stato uno dei più convinti promotori - ha aggiunto il parlamentare -. Questo dimostra che c'è chi cerca una via di adeguamento dei salari attraverso le dinamiche contrattuali o gli stanziamenti della legge di Stabilità e chi segue altre strade, che io, come altri della Cisl o di altri partiti riteniamo discutibili. Noi riteniamo che la prestazione di lavoro debba essere regolata da un contratto, che deve essere siglato da un'organizzazione sindacale e deve rispondere a dei requisiti minimi. La verità, come si è visto in questi giorni, è che alcuni sindacati, tra cui la Cgil, hanno sottoscritto contratti al di sotto di una certa soglia. Inoltre la dinamica contrattuale, come pensano anche altri sindacati, può garantire anche i livelli superiori a quello previsto dal salario minimo. Dopodiché le situazioni di sfruttamento vanno contrastate in quanto tali, a prescindere da una legge sul salario minimo o meno. Ci sono anche altre situazioni, come Amazon e altri grandi gruppi, che hanno dinamiche di lavoro discutibili, soprattutto da parte dei grandi giganti della rete e del commercio elettronico fenomeni di elusione fiscale e forme di sfruttamento sulle quali - ha concluso Gasparri - vedo un silenzio generalizzato, soprattutto a sinistra". (Rin)