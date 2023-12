Regno Unito: Gove, governo non contempla ipotesi elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico non sta contemplando l'ipotesi di elezioni anticipate. Lo ha affermato oggi il ministro britannico per le Pari opportunità, Michael Gove, a "Sky News", spiegando che i membri del gabinetto del premier Rishi Sunak sono "fiduciosi" che il disegno di legge sul piano migratorio per il Ruanda sarà approvato dai parlamentari. Il ministro ha spiegato che la legislazione di emergenza è "una misura dura ma anche proporzionata" e indicato come il governo sia disponibile ad apportare modifiche al progetto di legge. (Rel)