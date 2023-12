Reddito cittadinanza: Aiello (M5s), si chiamano Fratelli d'Italia ma non conoscono italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si chiamano Fratelli d'Italia, ma non conoscono l'italiano né tantomeno la matematica. Da ieri gli esponenti del partito di Giorgia Meloni sono tornati ad attaccare il reddito di cittadinanza sulla base dei numeri, parziali e fuorvianti, citati dal direttore generale dell'Inps in un'intervista. Lo stesso direttore generale dell'Istituto di previdenza ha parlato di assunzioni 'agevolate', ossia avvenute grazie agli sgravi previsti dalla legge istitutiva del reddito di cittadinanza. Non si tratta, dunque, di tutti i rapporti di lavoro attivati dai beneficiari del sussidio in questi anni (1,5 milioni secondo l'Anpal), ma solo di una minima parte". Lo afferma, in una nota, il deputato del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro, Davide Aiello, che prosegue: "Pensavamo che i sedicenti 'patrioti' conoscessero il significato dell'aggettivo 'agevolate', e invece no. Così come, per l'appunto, non sanno far di conto. Difatti, hanno preso l'intero importo speso per il reddito fra il 2019 e il 2023 e lo hanno diviso per le stesse assunzioni 'agevolate', arrivando a dire che ogni posto di lavoro è costato 22 milioni di euro. Non sappiamo se ridere o piangere di fronte a tanta scemenza. Come ormai sanno anche le pietre, i due terzi della platea dei percettori di reddito di cittadinanza sono 'non occupabili': al loro interno ci sono anche tanti minori, anziani, disabili. Dunque tale divisione, oltre che sbagliata nella sostanza in base a quanto detto poc'anzi, non sta in piedi. Povera Italia, in che mani è finita". (Com)