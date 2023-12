Egitto: l’inflazione scende al 36,5 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione annuale in Egitto è diminuito per il secondo mese consecutivo a novembre, raggiungendo il 36,5 per cento, rispetto al 38,5 per cento di ottobre. Lo ha riferito oggi l'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche, secondo la quale l'inflazione nelle città egiziane è scesa al 34,6 per cento a novembre su base annua, rispetto al 35,8 per cento di ottobre. Secondo i dati ufficiali, a novembre, su base mensile, i prezzi della carne e del pollame sono diminuiti dell'1,5 per cento; della frutta del 3,5 per cento, e della verdura del 4,7 per cento. Nel mese scorso, sono invece aumentati: i prezzi del gruppo cereali e pane del 5,2 per cento; del pesce e dei frutti di mare dello 0,1 per cento; di uova, latticini e formaggi del 2,7 per cento; di oli e grassi alimentari dello 0,1 per cento; del tabacco dell'11,7 per cento; e dell'abbigliamento dell'1,7 per cento. (Cae)