Violenza donne: Maiorino (M5s), da questa destra non possiamo aspettarci niente

- "Davvero qualcuno aveva creduto che questa destra al governo fosse in grado di incaricarsi del compito di progettare l'introduzione dell'educazione affettiva nelle nostre scuole? Davvero qualcuno ha pensato fosse una buona idea legittimare a questo delicatissimo compito proprio coloro che hanno sempre negato persino l'esistenza della violenza di genere? Coloro che si sono astenuti in Europa sulla Convenzione di Istanbul? Coloro che quando si parla di femminicidio ti rispondono con maschicidio? Coloro che quando si parla di educazione, ti rispondono gridando alla teoria gender? A questa destra al governo non è bastato mettere una suora e un'avvocata vicino ai Pro vita e famiglia nel comitato direttivo del leghista Valditara: probabilmente volevano anche un prete accanto a loro. Perché ciò che intendono insegnare ai ragazzi e alle ragazze non è la parità tra uomini e donne, ma la conservazione della 'famiglia tradizionale' con i ruoli tradizionali e la tradizionale subalternità femminile che ciò comporta". Lo scrive su Facebook la senatrice Alessandra Maiorino, vicepresidente del gruppo del Movimento cinque stelle a palazzo Madama. "Io da sola ho resistito alle pressioni che sono venute da tutti i gruppi di opposizione, eccetto Alleanza verdi e sinistra - spiega la parlamentare del M5s - perché quel giorno in Aula si votasse tutti insieme all'unanimità l'ordine del giorno della maggioranza: un testo annacquato e senza senso che avrebbe solo appaltato alla destra la legittimazione ad agire sul tema delicatissimo dell'educazione. Devo ringraziare il mio capogruppo Stefano Patuanelli, che su questo ha lasciato che fossi io a decidere. E oggi più che mai risulta quanto la decisione di non votare quell'ordine del giorno fosse opportuna. E siccome non credo all'ingenuità di politici navigati, le pressioni esercitate quel giorno dagli altri gruppi di opposizione, il Partito democratico in primis, sollevano oggi diversi interrogativi. Anche la rinuncia ad affiancare dall'educazione affettiva una sana e matura educazione sessuale da parte del Pd è una scelta che non condivido, una resa che oggi manifesta tutta la sua vanità. Dobbiamo batterci - conclude Maiorino - perché nelle nostre scuole si facciano progetti seri, credibili, che tengano conto dei tempi che viviamo e che siano realizzabili. Non bandierine da sventolare in cerca di consenso. Mai propaganda sulla pelle delle donne".(Rin)