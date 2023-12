Incendio ospedale Tivoli: Cartaginese (Lega), ripristinare nel più breve tempo possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve ripristinare subito l'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Lo dichiara in una nota Laura Cartaginese, capogruppo della Lega in Regione Lazio, da sempre impegnata nelle politiche del territorio. "Ho ritenuto doveroso presentare una mozione recante 'urgente richiesta di attualizzare programmi e risorse straordinarie che nel più breve tempo possibile possano riportare allo status quo l'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli' dopo il drammatico e devastante incendio avvenuto la sera dell'8 dicembre - spiega Cartaginese -. Insieme al Vicepresidente del Consiglio, Giuseppe Cangemi, co-firmatario della mozione, consideriamo che bisogna agire perentoriamente. Ci troviamo di fronte ad una tragedia che ha visto morire 3 persone e contestualmente abbiamo assistito all'evacuazione dei pazienti e alla loro messa in sicurezza. La situazione rimane critica". (segue) (Com)