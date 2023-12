Incendio ospedale Tivoli: Cartaginese (Lega), ripristinare nel più breve tempo possibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ospedale San Giovanni Evangelista risulta essere "un polo strategico e fondamentale di cura sanitaria per un territorio molto grande e popoloso della Regione Lazio. La sua operatività ha da sempre garantito l'assistenza sanitaria territoriale coinvolgendo ben settanta comuni limitrofi - sottolinea Cartaginese -. Si è sempre contraddistinto in eccellenza per la professionalità e l'erogazione delle prestazioni offerte che riguardano: cardiologia, rianimazione, ortopedia, pediatria, chirurgia e oncologia, ovvero, tutti reparti delle quali cure non possono fare a meno quei pazienti che erano costantemente seguiti presso il nosocomio. È una questione che mi tocca molto da vicino e che tocca tutti i tiburtini e ribadisco che la Regione, per il tramite di tutti i consiglieri e del Presidente, Francesco Rocca, debba fare la sua parte al fine di ripristinare una struttura di importanza strategica per la Asl Roma 5 in attesa della costruzione del nuovo Policlinico Tiburtino, nonché per garantire a pieno regime l'assistenza sanitaria territoriale dei suoi pazienti. Inoltre ho richiesto anche la realizzazione di una piattaforma per elioambulanza per la gestione delle emergenze del territorio", conclude la consigliera Cartaginese. (Com)