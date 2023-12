Natale: Coldiretti-Ixè, al via corsa regali per quattro italiani su dieci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via la corsa al regalo per quattro italiani su dieci, che attendono gli ultimi quindici giorni prima del Natale per fare acquisti. E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti-Ixè nel fare un bilancio del lungo weekend di shopping degli italiani nel ponte dell'Immacolata. Se ben il 33 per cento degli italiani ha già fatto acquisti, spinto anche dalle offerte del Black friday e del Cyber monday, la maggioranza - sottolinea la Coldiretti in una nota - attende le ultime due settimane senza curarsi degli affollamenti. Una buona parte degli italiani attenderà l'arrivo delle tredicesime, ma sono in molti ad aver scelto il ponte dell'Immacolata per acquistare i regali da mettere sotto l'albero addobbato secondo tradizione, proprio a partire dall'8 dicembre, in ben l'86 per cento delle case, sempre secondo l'indagine Coldiretti-Ixè. Si assiste peraltro ad un prepotente ritorno anche degli acquisti fatti di persona rispetto al boom dell'online fatto registrare a partire dagli anni della pandemia. Più della metà degli italiani (56 per cento) vanno quest'anno a caccia di regali anche nei tradizionali mercatini di Natale che si moltiplicano nelle piazze italiane, dagli "Oh bej, oh bej" a Milano alle bancarelle del Trentino, dalle baite di legno in piazza Duomo a Milano fino ai mercati contadini di Campagna amica. Una opportunità per acquistare doni per se stessi e per gli altri da mettere sotto l'albero, ad originalità garantita e prezzi accessibili. (segue) (Com)