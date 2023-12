Natale: Coldiretti-Ixè, al via corsa regali per quattro italiani su dieci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra quanti frequenteranno i mercatini, solo il 5 per cento infatti non farà alcun acquisto, mentre ben il 49 per cento spenderà in prodotti enogastronomici che rappresentano l'acquisto più gettonato davanti a decori natalizi, piccoli oggetti per la casa, prodotti artigianali, dolciumi e capi di abbigliamento, secondo Coldiretti-Ixè. La difficile situazione economica dovuta alle tensioni internazionali spinge dunque quest'anno verso spese utili che premiano soprattutto il cibo. Un fenomeno che è sostenuto in Italia dalla presenza della rete dei mercati degli agricoltori di Campagna amica alla quale fanno riferimento oltre mille mercati dove è possibile acquistare senza intermediazione direttamente dai produttori cibi locali a chilometri zero che - conclude la Coldiretti - non devono essere trasportati da migliaia di chilometri di distanza e garantiscono maggiore freschezza. (Com)