Medio Oriente: premier Qatar, continueremo a fare pressione su Israele e Hamas per una tregua

- Il Qatar continuerà a fare pressione su Israele e il movimento islamista palestinese Hamas per raggiungere una tregua nella guerra nella Striscia di Gaza, nonostante i rispettivi "obiettivi di distruggersi" a vicenda. Lo ha dichiarato oggi il premier del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, intervenendo al Forum di Doha 2023, in corso nella capitale qatariota fino a domani, 11 dicembre. Il primo ministro ha affermato che la situazione a Gaza sta facendo sì che le persone di tutto il mondo si pongano "alcune domande legittime sulla natura dei sistemi internazionali e sull'efficacia degli strumenti legali", aggiungendo: "Questi interrogativi diventano sempre più importanti e pressanti man mano che continuiamo ad assistere a scene orribili, da cui a volte siamo costretti a distogliere lo sguardo". Al Thani ha sottolineato l'importanza di opporsi a coloro che parlano del conflitto tra Israele e Hamas come di una "guerra di religione", affermando: "Questo conflitto è stato ed è tuttora una questione di occupazione (...) Nel corso dei decenni, l'opzione della pace è stata sul tavolo, ma è stata vittima della procrastinazione". (Res)