Medio Oriente: Guterres, Consiglio sicurezza Onu è "paralizzato" da divisioni geopolitiche

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è "paralizzato" dalle divisioni geopolitiche e "la sua credibilità è stata minata dall'incapacità di approvare una risoluzione che sollecitasse il cessate il fuoco" nella Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato oggi il segretario generale Onu, Antonio Guterres, intervenendo al Forum di Doha 2023, in corso nella capitale qatariota fino a domani, 11 dicembre. Guterres ha sottolineato la necessità di "seri sforzi per portare le istituzioni internazionali ad affrontare meglio le sfide globali, come la guerra di Gaza", aggiungendo: "Non abbiamo mai visto così tante vittime civili in un periodo così breve durante il mio mandato alle Nazioni Unite. La situazione sta rapidamente degenerando in una catastrofe, con implicazioni potenzialmente irreversibili per i palestinesi nel loro complesso e per la pace e la sicurezza nella regione". Infine, il segretario generale Onu ha affermato: "Non mi arrenderò nel tentativo di raggiungere un cessate il fuoco umanitario a Gaza". (Res)