Governo: Calenda, non ha compreso che ha il dovere di rappresentare tutta la nazione

19 luglio 2021

- "La vicenda di Paola Concia dimostra una cosa: il governo Meloni non ha compreso che ha il dovere di rappresentare tutta la nazione, non una parte contro l'altra. Ogni volta che si è presentata l'occasione di chiudere questa frattura, penso al salario minimo che pure la Meloni proponeva, è stata sprecata". Lo scrive sui social il segretario di Azione, Carlo Calenda, che aggiunge: "E così ripeteremo quanto sempre accaduto: un governo che si chiude in un cerchio sempre più stretto giorno dopo giorno fino ad entrare in crisi per l'esiguità dei risultati concreti e l'ampiezza del rumore generato. Cosa ha prodotto questo modo di fare politica negli ultimi trent'anni? Nulla. Nulla per un elettore di sinistra - a partire dai diritti sociali -. Nulla per un elettore di destra - a partire dalla pressione fiscale e dalla gestione dei flussi migratori -. Però siamo ancora sulle barricate. Le barricate sono l'unico risultato prodotto negli ultimi trent'anni. E crescono costantemente. È la nostra nicchia di mercato". (Rin)