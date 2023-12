Medio Oriente: Lazzarini (Unrwa), guerra a Gaza è la "situazione peggiore mai vista"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza è "sicuramente la situazione peggiore mai vista". Lo ha detto oggi Philippe Lazzarini, commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e il lavoro per i rifugiati palestinesi (Unrwa), intervenendo al Forum di Doha 2023, in corso nella capitale del Qatar fino a domani, 11 dicembre. Lazzarini ha denunciato il "devastante" bilancio umanitario di Gaza, sottolineando la necessità di un "urgente cessate il fuoco umanitario per porre fine all'inferno in terra". "Le persone si rivolgono alle Nazioni Unite per chiedere protezione, ma ormai nemmeno la bandiera blu è protetta. Da qualsiasi punto di vista, la situazione ha raggiunto una natura catastrofica", ha affermato il commissario, aggiungendo che l'Unrwa è "sull'orlo del collasso" a Gaza e che "il mondo ha fallito con i palestinesi". (Res)