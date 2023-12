Medio Oriente: premier palestinese, impedire che Israele violi diritto umanitario internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mohammad Shtayyeh, ha affermato oggi che "a Israele non dovrebbe essere permesso di continuare a violare il diritto umanitario internazionale e il diritto internazionale". Intervenendo al Forum di Doha 2023, in corso nella capitale qatariota fino a domani, 11 dicembre, Shtayyeh ha accusato gli Stati Uniti per le atrocità attualmente in corso nella Striscia di Gaza, invitando le Nazioni Unite a "dire che questa occupazione (di Israele, ndr) - iniziata 75 anni fa - deve finire". "La nostra principale preoccupazione non è domani. È oggi. Vogliamo che si fermino le atrocità e il genocidio che stanno avvenendo oggi", ha dichiarato il primo ministro dell'Anp. (Res)