Clima: Pichetto Fratin, determinati a lavorare per futuro più sostenibile per tutti

- "Nessun Paese può affrontare da solo queste sfide complesse e globali. Insieme dobbiamo lavorare per condividere conoscenze, esperienze e risorse al fine di sviluppare soluzioni efficaci e sostenibili. Abbiamo il dovere di agire in maniera sinergica su tutti i fronti. E su questo potete contare sull'Italia. Siamo determinati a lavorare con tutti i partner interessati per promuovere azioni concrete e mirate per un futuro più sostenibile per tutti". Lo ha sottolineato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel suo intervento all'evento su cibo e clima in corso alla Cop28, a Dubai. L'iniziativa è organizzata da Italia ed Emirati Arabi Uniti. (Rin)