Clima: Pichetto Fratin, sicurezza alimentare e cambiamento climatico strettamente collegati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza alimentare e il cambiamento climatico sono strettamente collegati. Lo ha affermato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel suo intervento all'evento su cibo e clima in corso alla Cop28, a Dubai. L'iniziativa è organizzata da Italia ed Emirati Arabi Uniti. "Insieme ai nostri partner, stiamo portando avanti la riflessione, con iniziative concrete volte a rafforzare i nostri sistemi alimentari e renderli più sostenibili, resilienti e produttivi - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -. Il primo dicembre, qui a Dubai, il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha annunciato che l'Italia ha firmato la Dichiarazione degli Emirati Arabi Uniti sulla agricoltura sostenibile, i sistemi alimentari resilienti e l'azione per il clima della Cop28. Siamo molto soddisfatti del grande sostegno che sta ricevendo da parte della comunità internazionale. Abbiamo appoggiato la logica e la direzione di questa Dichiarazione e sappiamo che non c'è modo di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile o di realizzare pienamente le promesse dell'Accordo di Parigi senza affrontare urgentemente le interazioni tra sistemi alimentari, agricoltura e clima". Pichetto Fratin ha proseguito: "Per le stesse ragioni, la prossima presidenza italiana del G7, nel 2024, continuerà a promuovere un'agenda integrata e ambiziosa sul clima e sui sistemi alimentari, mantenendo alta l'attenzione sulla sicurezza alimentare globale nell'agenda politica internazionale. A tal fine, ci baseremo sui risultati della Cop28 e sul summit sulle sistemi alimentari delle Nazioni unite +2 ospitato e co-organizzato dall'Italia, a luglio scorso. A conferma del concreto impegno su questi obiettivi, l’Italia è anche uno dei membri fondatori della 'Collaborazione per la cooperazione tecnica a sostegno dell'attuazione della Dichiarazione degli Emirati Arabi Uniti della Cop28'". (Rin)