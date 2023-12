Regno Unito: deputati conservatori timorosi su effetti piano migranti per stabilità governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di deputati del Partito conservatore britannico ha lanciato l'allarme sul rischio a cui si è esposto il premier Rishi Sunak portando avanti il progetto di legge sul piano migranti che coinvolge il Ruanda. Nonostante il loro desiderio di sostenere il primo ministro contro la corrente di destra dei Tories, i parlamentari conservatori moderati sottolineando le “serie preoccupazioni” sul piano, come scrive il quotidiano "The Guardian". I deputati in questione temono che Sunak vada incontro a una potenziale sconfitta sul fronte interno a causa del piano sui migranti, mettendo in pericolo la sua leadership. “Tra sei mesi, se dovessimo renderci conto che il disegno di legge, pur approvato, non abbia effettivamente funzionato, allora sarà catastrofico per Rishi. Quindi è meglio che funzioni. La posta in gioco non potrebbe essere più alta”, ha detto un esponente dei Conservatori al "Guardian". (Rel)