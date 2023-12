Medio Oriente: suonano sirene d'allarme nel nord di Israele, al confine con Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono suonate oggi le sirene d'allarme per sospetta infiltrazione di droni nel nord di Israele, al confine con il Libano. Lo ha reso noto il quotidiano "The Times of Israel", secondo cui gli allarmi sono stati attivati nelle comunità settentrionali di Gornot HaGalil, Hanita, Shtula, Zarit, Goren, Ya'ara, Arab al Aramshe, Shomera, Eilon, Idmit e Even Menachem. Inoltre, sono suonate anche le sirene d'allarme anti-razzo ad Avdon, Ya'ara, Eilon e Goren. Le Forze di difesa israeliane (Idf) stanno indagando sulla causa degli allarmi. Nel frattempo, i media libanesi hanno riferito che le Idf stanno effettuando attacchi aerei nel sud del Libano. Alcuni filmati diffusi sui social media mostrano forti esplosioni nella zona. Le Idf non hanno ancora commentato gli attacchi. (Res)