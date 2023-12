Russia: Putin, l'Occidente sta cercando di schiacciarci, ma non ci riuscirà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Occidente sta cercando di schiacciare la Russia, ma non ci riuscirà mai. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. Il capo dello Stato ha evidenziato come negli ultimi anni i Paesi occidentali abbiano provato ad attuare una serie di piani, come gli accordi di Minsk, "per preparare l’Ucraina alle ostilità” e provare a indebolire la Russia. "Non ci riusciranno. Mai”, ha affermato Putin, nel corso di un evento al Cremlino il cui filmato è stato pubblicato sul canale Telegram del giornalista televisivo Pavel Zarubin. (Rum)