Egitto: i cittadini si recano alle urne per votare il prossimo presidente della Repubblica

- I cittadini dell'Egitto, tra cui anche l'attuale capo dello Stato, Abdel Fattah al Sisi, si sono recati alle urne questa mattina per votare per le elezioni presidenziali. Lo ha riferito la televisione egiziana. Circa 65 milioni di egiziani, a partire da oggi fino al 12 dicembre, esprimeranno la loro preferenza. In corsa ci sono quattro candidati: lo stesso Al Sisi; Abdel Sanad Yamama, leader del partito Al Wafd, la formazione politica libera più antica del Paese; Farid Zahran, presidente del partito socialdemocratico; Hazem Omar, capo del partito popolare repubblicano. (segue) (Cae)