Egitto: i cittadini si recano alle urne per votare il prossimo presidente della Repubblica (2)

- In anticipo rispetto alla naturale scadenza del mandato presidenziale, nei mesi scorsi Al Sisi ha annunciato il voto anticipato che con ogni probabilità vedrà la sua riconferma e un periodo di austerità economica per l’Egitto e i suoi oltre 105 milioni di abitanti. I risultati del primo turno delle elezioni presidenziali saranno annunciati il ​​18 dicembre, mentre, in caso di ballottaggio, si tornerebbe a votare entro il 16 gennaio 2024. Gli egiziani all’estero hanno già votato dall’1 al 3 dicembre scorsi, presso le 121 sedi di ambasciate e consolati d’Egitto. (segue) (Cae)