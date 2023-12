Egitto: i cittadini si recano alle urne per votare il prossimo presidente della Repubblica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il Movimento democratico civile egiziano, il più grande blocco di opposizione del Paese composto da 12 partiti, ha esortato i cittadini a boicottare le elezioni, sottolineando che il Paese “non tollererà” un terzo mandato presidenziale per Al Sisi. Quest'ultimo, ex ministro della Difesa ed ex comandante in capo delle Forze armate egiziane, è salito al potere nel 2014 dopo aver deposto con un colpo di Stato il presidente Mohamed Morsi, primo presidente eletto dopo la rivoluzione del 25 gennaio che aveva rovesciato il generale Hosni Mubarak. Morsi era membro dei Fratelli musulmani, oggi classificati dalle autorità come organizzazione terroristica, ed è stato destituito dall’esercito dopo le manifestazioni di massa del 2013. (Cae)