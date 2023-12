Spagna: ministro Esteri Albares, accordo con Regno Unito su Gibilterra dipende da questione aeroporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo sullo status post-Brexit del territorio britannico di Gibilterra dipende dall'intesa in merito all'impiego dell'aeroporto locale. Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, in un'intervista al quotidiano "El Pais". Come ha sottolineato il capo della diplomazia spagnola, al Regno Unito è stata presentata una proposta che include la libera circolazione di persone e merci, la rimozione del confine fisico tra Gibilterra e la Spagna e l'uso dell'aeroporto. "Spetta al Regno Unito decidere se vuole questo o la semplice applicazione della legislazione europea", ha aggiunto Albares. "Mi sembra un progresso che i voli possano arrivare dagli aeroporti spagnoli e da altri Paesi europei, favorendo il turismo e le relazioni. L'aeroporto deve far parte dell'accordo", ha osservato il ministro. (Spm)