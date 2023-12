Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prime ore cielo molto nuvoloso, poi schiarite a partire da nordovest con passaggi di velature, specie dal pomeriggio; nuvolosità compatta in serata sui rilievi settentrionali. Precipitazioni fino alle prime ore deboli residue su gran parte della regione, più insistenti su Alpi e Prealpi; in tarda serata nuovamente possibili sui rilievi alpini, specie sul nordovest. Neve al mattino oltre 1200-1600 metri, in serata oltre 2000 metri. Temperature minime in lieve aumento, massime in moderato aumento. In pianura minime tra 0 e 4 °C, massime tra 5 e 9 °C. (Com)