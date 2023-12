Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Frequente transito di nuvolosità medio-alta da nordovest, a tratti più compatta e spessa, specie sui rilievi settentrionali; in pianura estesi addensamenti bassi nelle ore fredde, in dissolvimento nel pomeriggio, con qualche locale schiarita.Precipitazioni possibili deboli e occasionali sui rilievi alpini fino al mattino, meno probabili altrove. Quota neve intorno a 1800 metri. Temperature minime stazionarie, in leggero aumento in quota; massime in calo in pianura, in aumento in montagna. In pianura minime intorno a 0 °C, massime intorno a 8 °C. (Rem)