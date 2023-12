© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del governo incontrerà a palazzo Chigi, mercoledì 20 dicembre, alle ore 11, le organizzazioni sindacali per un esame della situazione dell’ex-Ilva. Sono stati convocati all’incontro Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Ugl e Usb. E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. (Com)