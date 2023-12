Ucraina: ministro Sport, dobbiamo ancora decidere su partecipazione a Olimpiadi 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non ha ancora deciso se invierà i propri atleti ai Giochi Olimpici di Parigi della prossima estate. Lo ha riferito il ministro della Gioventù e dello Sport ad interim ucraino, Matvyi Bidnyi, ripreso dall'agenzia di stampa "Rbk-Ucraina". Una decisione in merito verrà presa tenendo conto dell'opinione pubblica e degli interessi nazionali, secondo Bidnyi. "Questa non è solo una questione di sport, è una questione di politica estera. La decisione di parteciparvi deve basarsi sugli interessi del nostro Stato. Dobbiamo mantenere la calma e prendere decisioni equilibrate. Ogni atleta lo capisce", ha detto il ministro. Le parole di Bidnyi giungono dopo la decisione del Comitato olimpico internazionale (Cio) di permettere ai rappresentanti di Russia e Bielorussia di partecipare ai giochi come atleti individuali e cono bandiera neutrale. (Kiu)