Medio Oriente: Netanyahu ringrazia Biden per veto a risoluzione Onu su tregua a Gaza

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha ringraziato oggi il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, per il veto posto dalla sua amministrazione a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che sollecitava un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Nel suo intervento alla riunione settimanale del gabinetto, Netanyahu ha detto che i combattimenti a Gaza continuano e che "la giustizia è dalla nostra parte". Secondo quanto riferito dal quotidiano "The Times of Israel", inoltre, il premier ha ringraziato gli Usa per l'approvazione di una spedizione urgente di circa 14 mila proiettili per carri armati. Netanyahu si è inoltre rivolto ai leader di Francia e Germania, affermando che "non si può sostenere l'eliminazione" del movimento islamista palestinese Hamas da un lato, "e dall'altro fare pressione su di noi per porre fine alla guerra". (Res)