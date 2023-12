Montagna: Coldiretti-Ixè, per 3,6 milioni italiani ponte Immacolata sulla neve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 3,6 milioni gli italiani che hanno approfittato del ponte dell'Immacolata per passare qualche giorno in montagna sulla neve. E' il bilancio tracciato dalla Coldiretti-Ixè in occasione del ventennale della Giornata internazionale della montagna istituita dalle Nazioni unite, che si celebra l'11 dicembre in tutto il mondo per iniziativa delle Nazioni unite dal 2003. Si tratta di una ottima premessa in vista del Natale - sottolinea la Coldiretti in una nota - non solo per le piste da sci, ma per l'intero indotto delle vacanze in montagna, dall'attività dei rifugi alle malghe fino agli agriturismi. L'economia che ruota intorno al turismo invernale ha un valore stimato tra i 10 e i 12 miliardi di euro all'anno tra diretto, indotto e filiera. Proprio dal lavoro di fine anno dipende, infatti, buona parte della sopravvivenza delle strutture agricole con le attività di allevamento e coltivazione svolgono un ruolo fondamentale per il presidio del territorio. L'Italia può contare peraltro, secondo Terranostra e Campagna amica, su oltre 7.500 agriturismi situati in montagna dove svolgono una funzione centrale per la tutela del territorio e la difesa della biodiversità a sostegno del turismo sostenibile. (segue) (Com)