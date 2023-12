Business News: Libia, zona franca Misurata nega cessione ad aziende straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del comitato di gestione della Zona Franca di Misurata, Mohsen Al Soqotri, ha smentito categoricamente le voci circolate sui social media riguardanti la presunta cessione o gestione della zona a società o paesi stranieri, in un probabile riferimento alla Turchia. Durante un incontro con il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun, l’esecutivo con sede a Tripoli riconosciuto dall’Onu), Abdulhamid Dabaiba, Al Suqotri ha respinto le voci diffuse, evidenziando che tali informazioni sono mirate a confondere l'operato del Consiglio di amministrazione nell'adempimento dei suoi compiti istituzionali. Le due parti hanno discusso del piano di sviluppo della Zona franca di Misurata durante l’anno 2024 e del porto marittimo di Misurata che, allo stato attuale, riceve oltre il 62 per cento delle navi che arrivano in Libia. Il primo ministro Dabaiba, riferisce una nota del Gun, ha ribadito l'importanza di preservare le risorse nazionali, sottolineando che la gestione di tali risorse non può essere trascurata o affidata a entità esterne. Il premier libico ha spiegato che l'obiettivo di queste voci infondate sarebbe quello di “seminare discordia e irritare l'opinione pubblica”. Al Suqotri, peraltro, ha tenuto una presentazione dettagliata del piano di sviluppo della Zona franca e dei programmi proposti per sviluppare e attivare le sue filiali nelle città di Tigrahi e Tamanhint, nel sud della Libia, al fine di aumentare gli scambi con l'Africa. (Lit)