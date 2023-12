Business News: Iraq, Siemens costruirà cinque centrali elettriche ad alta tensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Elettricità iracheno ha assegnato a Siemens un contratto per la costruzione di cinque centrali elettriche ad alta tensione. Lo rende noto il ministero in un comunicato stampa. "La firma del contratto punta a tenere il passo con la crescente domanda di trasmissione di energia elettrica in Iraq e per garantire il fabbisogno di elettricità a oltre 2,5 milioni di case", ha affermato il ministero. Il progetto infrastrutturale rappresenta la seconda fase dei progetti inseriti nell’agenda energetica dell’Iraq, firmata a Berlino all'inizio di quest'anno tra il ministero dell'Elettricità e Siemens, spiega il dicastero. In base al contratto, Siemens installerà cinque centrali elettriche con una capacità fino a 400 kilovolt a 1.500 megawatt in diverse città irachene tra cui Baghdad, Diyala, Najaf, Karbala e Bassora. La costruzione delle centrali dovrebbe iniziare all’inizio del 2024. (Irb)