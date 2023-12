Business news: Kenya, Alta corte di Nairobi sospende privatizzazione di 11 aziende statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alta corte di Nairobi ha sospeso il processo di privatizzazione di undici imprese statali del Kenya che il governo aveva annunciato. Lo riferisce “Rfi”, spiegando che il massimo tribunale keniota ha accolto la denuncia presentata dal Movimento democratico arancione (Odm), principale formazione di opposizione fondata dall’ex premier e candidato sconfitto alla presidenza Raila Odinga che ha contestato la decisione governativa e sostenuto che queste privatizzazioni dovrebbero essere tema di referendum. Il mese scorso il Fondo monetario internazionale ha concesso al Kenya un prestito di 938 milioni di dollari, chiedendo in cambio al governo del presidente William Ruto riforme strutturali, in particolare nelle aziende pubbliche. Il processo di vendita di queste società è sospeso fino al 6 gennaio, quando il dossier verrà esaminato nel merito.ResBusiness news: Corea del Nord-Etiopia, ambasciatore Seok-hee, Pyongyang sosterrà sviluppo economia etiopeAddis AbebaLa Corea del Nord garantirà all’Etiopia un sostegno alla sua economia, aumentando l’assistenza allo sviluppo per il Paese e promuovendo ulteriormente la cooperazione bilaterale. Lo ha detto l’ambasciatore nord coreano in Etiopia Kang Seok-hee nell’incontro con la ministra delle Finanze etiope Semereta Sewasew, Ministro delle Finanze, che lo ha ricevuto nel suo ufficio. Le parti, riferisce l’emittente “Fana”, hanno discusso di questioni bilaterali concentrandosi sul rafforzamento del sostegno della Repubblica di Corea all’Etiopia, in particolare nella sfera dello sviluppo e dell’economia. Semereta ha espresso gratitudine al governo di Pyongyang per la cooperazione a lungo termine esistente con l’Etiopia, mentre l’ambasciatore, da parte sua, ha affermato l’impegno del suo governo ad aumentare l’assistenza allo sviluppo all’Etiopia da 3,2 miliardi di dollari nel 2023 a 5,2 miliardi di dollari nel 2024. Secondo Seok-hee, la partecipazione dell’Etiopia al vertice Corea-Africa del prossimo anno sarà fondamentale per mettere in atto questa forma di assistenza mirata. Come dichiarato all’emittente etiope dal direttore nazionale dell’ambasciata nord coreana in Etiopia, Cho Han Deog, l'assistenza allo sviluppo mira a rafforzare le capacità produttive, i servizi sanitari, la risposta ai cambiamenti climatici e a migliorare la resilienza e l'integrazione sociale. Ci sono 18 progetti in corso con un budget di 140 milioni di dollari e sette progetti già in cantiere con un budget stimato di 105 milioni di dollari, ha detto Cho Han Deog, aggiungendo che al momento per i progetti avviati stanno prestando servizio 15 volontari. (Res)