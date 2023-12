Business news: Edp finanzierà 10 progetti di accesso a energia pulita in cinque Paesi africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'azienda energetica portoghese Epf finanzierà 10 progetti di accesso all'energia pulita in cinque Paesi africani nell'ambito della quinta edizione del Fondo per l'accesso all'energia (A2E) per un importo complessivo di un milione di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Jornal Economico", la Nigeria, con quattro progetti, è ancora una volta il Paese con il maggior numero di iniziative sostenute dal Fondo A2E, seguita da Kenya e Ruanda, con due progetti selezionati ciascuno, e da Malawi e Mozambico, entrambi con un progetto. L'uso della produzione solare decentralizzata e delle tecnologie di stoccaggio dell'energia sono punti comuni dei dieci progetti. Dal 2018, anno di creazione di A2E, Edp ha convogliato 2,5 milioni di euro a 28 progetti in sette Paesi del continente africano.