Mar Cinese Meridionale: speronata un'imbarcazione filippina, scambio di accuse tra Manila e Pechino

- Le marine di Cina e Filippine si sono reciprocamente accusate di aver attaccato rispettive imbarcazioni nei pressi di una barriera corallina parte del conteso arcipelago Spratly al largo del Mar Cinese Meridionale. In un comunicato pubblicato sul proprio profilo X, il portavoce della Guardia costiera filippina, Jay Tarriela, ha detto che navi impegnate nel rifornimento della Brp Sierra Madre (la nave da sbarco che Manila ha ancorato nel 1999 nella secca di Second Thomas per rivendicarne la sovranità) sono state attaccate ora con manovre di disturbo, ora con cannoni ad acqua. Di più, denunciano le autorità filippine, la "Unaizah Mae 1" è stata "speronata" dalla vedetta della Guardia costiera CCG 21556, riportando "gravi danni" al motore. Le autorità cinesi, al contrario, hanno accusato la "Unaizah Mae" di aver "sterzato pericolosamente" ed essere "entrata in collisione deliberatamente" con la CCG21556, avendo "ignorato i ripetuti avvertimenti" lanciati per dissuaderla dal manovrare "illegalmente" nella zona. Ieri la Filippine avevano denunciato un'azione simile presso un'altra secca, di Scarborough, nella stessa zona. Pechino, che rivendica quasi la totalità del Mar Cinese Meridionale, invia regolarmente pattugliatori nelle acque contese per rafforzare la sua posizione.(Git)