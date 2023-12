Germania: associazione fondata da Wagenknecht ha ricevuto donazioni da Paesi extra-Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’associazione fondata dall’ex deputata di La Sinistra Sahra Wagenknecht in Germania ha ricevuto donazioni dall’estero, anche da Paesi che non appartengono all’Ue. È quanto riferiscono i quotidiani “Bild” e “Sueddeutsche Zeitung”, nonché il settimanale “Der Spiegel”. Denominata Associazione Sahra Wagenknecht-Per la ragione e l’eguaglianza (Bsw), l’organizzazione è stata costituita il 26 settembre scorso dall’esponente dell’ala massimalista dei post-comunisti, come primo passo per la fondazione di un proprio partito, che verrà ufficializzata il 27 gennaio 2024. Intanto, la Bsw ha accumulato donazioni per 1,1 milioni di euro e ha ammesso che provengono anche da Paesi extraeuropei. I fondi vengono raccolti da una banca popolare di Pirna, in Sassonia. Secondo il quotidiano “Der Tagesspiegel”, l’amministratore delegato dell’istituto di credito ha “stretti contatti” con la Russia, a cui sono vicini diversi clienti della stessa azienda. Queste indiscrezioni si aggiungono a quelle secondo cui, dietro la fondazione della Bsw e del partito di Wagenknecht, si celerebbe un’operazione del Cremlino volta a destabilizzare la Germania. (Geb)