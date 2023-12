Medio Oriente: Houthi, colpiremo tutte le navi nel Mar Rosso dirette in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ribelli sciiti yemeniti filo-iraniani Houthi prenderanno di mira tutte le navi nel Mar Rosso dirette in Israele, se la Striscia di Gaza "non riceverà il cibo e le medicine necessarie". Lo si apprende da un comunicato diffuso ieri dagli Houthi, citato dall'emittente panaraba satellitare di proprietà qatariota "Al Jazeera", in cui si legge: "Se Gaza non riceverà il cibo e le medicine necessarie, tutte le navi nel Mar Rosso dirette ai porti israeliani, indipendentemente dalla loro nazionalità, diventeranno un bersaglio per le nostre forze armate". Il gruppo ha sottolineato: "La minaccia ha effetto immediato". Nelle ultime settimane, gli Houthi hanno attaccato e sequestrato diverse navi collegate a Israele nel Mar Rosso e nello stretto di Bab al Mandab, una rotta marittima attraverso cui viene trasportato gran parte del petrolio mondiale, e hanno sparato missili balistici e droni contro lo Stato ebraico. (Res)