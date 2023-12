Business news: Cina-Europa, volume merci su ferrovia espressa aumentato del 19 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ferrovia espressa Cina-Europa ha favorito la movimentazione di 1,75 milioni di container di merci equivalenti a venti piedi (Teu) da gennaio a novembre, in aumento del 19 per cento su base annua. Lo indicano i dati del gruppo ferroviario statale China Railway, precisando che nello stesso periodo i treni operativi sulla tratta sono stati 16.145, in aumento del sette per cento su anno. Attualmente, il servizio assicura collegamenti tra la Cina e 217 città in 25 Paesi europei. (Cip)