Business news: X avvierà lo sviluppo di app in Giappone

- X, la società di social media precedentemente nota come Twitter, di proprietà del miliardario Elon Musk, intende costituire un gruppo incaricato dello sviluppo di applicazioni in Giappone, e inizierà ad assumere ingegneri in quel Paese a partire dal 2024. Lo ha dichiarato al quotidiano “Nikkei” l’amministratrice delegata di X, Linda Yaccarino. Il gruppo di sviluppo sarà il primo nel suo genere gestito dalla società al di fuori degli Stati Uniti, e sarà incaricato di sviluppare nuove app, funzionalità e prodotti pubblicitari adatti al mercato giapponese. L’obiettivo della società è di aumentare così la domanda di pubblicità da parte delle piccole e medie imprese del Paese asiatico. (Git)