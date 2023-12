Business News: otto paesi arabi si impegnano a triplicare la produzione di rinnovabili entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia, Marocco, Oman, Giordania, Libano, Siria, Yemen ed Emirati Arabi Uniti hanno assunto un impegno significativo durante i negoziati in corso presso la Conferenza delle parti dell'Onu sul clima (Cop28), puntando ad aumentare la quota di fonti di energia rinnovabile nel mondo entro il 2030. Questa iniziativa, parte di un accordo che coinvolge 117 paesi, mira a triplicare la capacità globale di energie rinnovabili entro la prossima decade. Secondo l’agenzia di stampa tunisina “Tap”, l'obiettivo condiviso è incrementare la produzione di energia solare, eolica e idroelettrica fino a raggiungere 11 mila gigawatt entro il 2030, rispetto all'attuale capacità di 3.400 gigawatt a livello mondiale. L'impegno include anche il raddoppio del tasso annuale di progressi nell'efficienza energetica, passando dal due al quattro per cento entro il 2030. L'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena) riporta che nel 2022 la capacità globale di energie rinnovabili era di 3.372 gigawatt, con il 37 per cento proveniente da energia idroelettrica e il 31 per cento da energia solare. La Cop28, in corso a Dubai fino al 12 dicembre, ospita oltre 140 capi di Stato e di governo. L'obiettivo primario dell'incontro annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è limitare l'aumento del surriscaldamento globale, affrontare i cambiamenti climatici e mitigarne gli impatti negativi. (Tut)