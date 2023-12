Business News: Tunisia, tasso d'inflazione scende all'8,3 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione della Tunisia è sceso all'8,3 per cento a novembre, rispetto all'8,6 per cento del mese di ottobre, secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica della Tunisia. Si tratta del tasso più basso da agosto 2022. Questo calo è stato determinato dalla diminuzione dei prezzi tra novembre e ottobre rispetto allo stesso periodo del 2022. Tuttavia, la Banca centrale tunisina prevede un tasso di inflazione medio del 9,4 per cento nel 2023, più alto rispetto all'8,3 per cento del 2022 e al 5,7 per cento del 2021. La Banca centrale prevede invece una diminuzione dell'inflazione al 7,7 per cento nel 2024 e al 5,8 per cento nel 2025. (Tut)