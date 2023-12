Business News: Tunisia, fondo Riad finanzierà progetto protezione litorale Gammarth-Cartagine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo saudita per lo sviluppo finanzierà attraverso un prestito un progetto per contrastare l'erosione del litorale da Gammarth a Cartagine, a Tunisi. I lavori inizieranno nel 2024. È quanto concordato nel corso di una riunione di lavoro tenutasi tra il direttore generale dell'Agenzia per la protezione e l'amministrazione del litorale (Apal) e una delegazione del Fondo saudita per lo sviluppo. Con un costo stimato di 70 milioni di rial sauditi (circa 17 milioni di euro), l'intervento coprirà 12 chilometri di costa. La Tunisia è il Paese con il più alto tasso di erosione nella regione del Magreb, con una media di 2,4 metri all'anno, con perdite e danni pari al 2,8 per cento del Pil, secondo un rapporto della Banca mondiale pubblicato nel settembre 2021. Secondo il rapporto, l'erosione in Tunisia causa costi diretti significativi, pari a oltre 1,1 miliardi di dollari. (Tut)