Business news: Zimbabwe, Afdb approva strumento di garanzia per 15 milioni di dollari a sostegno della banca Nnb

- Il Consiglio di amministrazione della Banca africana di sviluppo (Afdb) ha approvato uno strumento di garanzia delle transazioni di finanziamento commerciale da 15 milioni di dollari per la banca Nnb dello Zimbabwe. La misura, si legge in un comunicato dell'Afdb, punta a sostenere più di 100 milioni di dollari in volumi commerciali totali entro il 2026 e a ridurre il gap finanziario commerciale del continente, oltre ad aumentare l’accesso ai finanziamenti e a sostenere il commercio intra-africano tra lo Zimbabwe, la Comunità di sviluppo dell'Africa meridionale (Sadc) e il resto dell’Africa." Questa struttura di garanzia delle transazioni è uno strumento tempestivo e strategico che migliorerà le relazioni bancarie corrispondenti per Nnb e aiuterà a ridurre il gap finanziario commerciale dello Zimbabwe", ha affermato Moono Mupotola, Country Manager per lo Zimbabwe dell'Afdb. (Res)