Business news: presidente mozambicano Nyusi, nostra transizione energetica farà leva sulle risorse rinnovabili

- La strategia di transizione energetica da 80 miliardi di dollari del Mozambico farà leva sulle vaste risorse rinnovabili del Paese per posizionarlo come destinazione di investimenti sostenibili e fornire energia alla sua popolazione. Lo ha affermato il presidente mozambicano Filipe Nyusi al vertice Cop28 di Dubai. Intervenendo nel terzo giorno della conferenza, il presidente Nyusi ha affermato che il Mozambico continuerà a sfruttare il potenziale delle sue riserve offshore di gas naturale in un mix energetico diversificato che sfrutterà anche le sue abbondanti risorse idroelettriche, eoliche e solari. “La missione della strategia è quella di sfruttare le abbondanti risorse rinnovabili e naturali del Mozambico per accelerare la traiettoria dello sviluppo socioeconomico a basse emissioni di carbonio”, ha affermato il presidente mozambicano, sottolineando che la transizione energetica del Mozambico richiederà importanti investimenti nelle nuove tecnologie legate ai veicoli elettrici, all’idrogeno verde, alla digitalizzazione e alla formazione dei giovani. “Stimiamo che entro il 2050 saranno necessari più di 80 miliardi di dollari in investimenti pubblici e privati. Per realizzare appieno questo ambizioso potenziale della strategia di transizione energetica, le opportunità di finanziamento degli investimenti a breve termine ammontano a 3 miliardi di dollari solo il prossimo anno”, ha affermato da parte sua il ministro delle Risorse minerarie e dell'energia del Mozambico, Carlos Zacarias. (Res)